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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Коритиба
Гремио - Коритиба: обзор матча 08 октября 2020
Гремио
08.10.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Коритиба
3'
Л. Фернандо
11'
Д. Брас
72'
Н. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Коритиба
Желтая карточка
Матеузиньо
90'
+4
85'
Желтая карточка
N.
82'
Замена
Y. Sasse
️️️️
G.
Замена
I.
️️️️
D. Souza
82'
72'
ГОЛ! 2:1!
Н. Силва
Пас отдал
G. Augusto
Замена
G. Azevedo
️️️️
Л. Силва
66'
Замена
Тасиано
️️️️
Л. Фернандо
65'
Замена
M.
️️️️
R.
65'
46'
Замена
Н. Силва
️️️️
R.
46'
Замена
N.
️️️️
R. Martinez
29'
Желтая карточка
R. Martinez
Желтая карточка
П. Миранда
26'
20'
Замена
G. Augusto
️️️️
Г. Биро
ГОЛ! 2:0!
Д. Брас
Пас отдал
Пепе
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фернандо
Пас отдал
Д. Барбоза
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
19
Robinho
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
95
Матеус Салес
ОП
5
Уго Моура
ОП
84
Wilson
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Дарлан
ОП
16
Тасиано
ЦП
37
Рилдо
АП
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
3-1-3-1-3
16
Барбоза
44
Брас
28
Миранда
16
Силва
19
Фернандо
2
Матеузиньо
19
11
Пепе
7
1
4
2-3-5
2
Матеус
29
Биро
2
Натанаэл
95
Салес
5
Моура
27
27
3
35
30
Робсон
16
Силва
39
39
16
Силва
7
46
46
7
19
8
8
19
19
Фернандо
16
Тасиано
16
Тасиано
19
Фернандо
3
6
Силва
6
Силва
3
29
Биро
10
10
29
Биро
27
17
17
27
27
31
31
27
Остались в запасе
Гремио
Коритиба
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
37
Рилдо
АП
37
Дарлан
ОП
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
9
Натан Фогаса
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
28
Luiz Henrique
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
37
Рилдо
АП
37
Дарлан
ОП
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Остались в запасе
9
Натан Фогаса
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
28
Luiz Henrique
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Гремио - Коритиба
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
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