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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Цинциннати
Филадельфия Юнион - Цинциннати: обзор матча 08 октября 2020
Филадельфия Юнион
08.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Цинциннати
59'
I.
73'
А. Бедойя
80'
Д. Эллиот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Цинциннати
Желтая карточка
О. Мбайзо
90'
+3
Замена
A. Wooten
️️️️
А. Бедойя
85'
Замена
М. Реал
️️️️
К. Вагнер
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Эллиот
Пас отдал
Х. Монтейру
80'
76'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Ю. Локадия
ГОЛ! 2:0!
А. Бедойя
Пас отдал
Б. Ааронсон
73'
Замена
W. Creavalle
️️️️
С. Сантос
73'
Желтая карточка
М. МакКензи
66'
62'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Ф. Амайя
62'
Замена
K. Mokotjo
️️️️
А. Крус
ГОЛ! 1:0!
I.
59'
Замена
I.
️️️️
A. Fontana
53'
Замена
Д. Эллиот
️️️️
Я. Глеснес
46'
Желтая карточка
А. Бедойя
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
0
M. van der Werff
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
0
W. Creavalle
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Цинциннати
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-3-1-2
18
Блэйк
27
Вагнер
3
МакКензи
5
Глеснес
15
Мбайзо
11
Бедойя
35
Монтейру
17
11
Ааронсон
93
19
Сантос
2-2-5
22
Тытонь
4
Уостон
17
8
Крус
25
Амайя
0
36
7
9
Локадия
4
19
Сантос
0
0
19
Сантос
5
Глеснес
3
Эллиот
3
Эллиот
5
Глеснес
27
Вагнер
2
Реал
2
Реал
27
Вагнер
17
0
0
17
11
Бедойя
14
14
11
Бедойя
25
Амайя
22
Барреаль
22
Барреаль
25
Амайя
8
Крус
12
12
8
Крус
9
Локадия
9
Васкес
9
Васкес
9
Локадия
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Цинциннати
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
Остались в запасе
78
Aurelien Collin
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
20
Michee Ngalina
ЦФ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Йоанн Даме
Статистика матча Филадельфия Юнион - Цинциннати
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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Филадельфия Юнион
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