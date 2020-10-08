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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Израиль
Шотландия - Израиль: обзор матча 08 октября 2020
Шотландия
08.10.2020, четверг, 21:45
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа C, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Израиль
ГОЛ!
К. МакЛин
5:3
ГОЛ!
М. Абу Фани
4:3
ГОЛ!
Л. Шенклэнд
4:2
ГОЛ!
Ш. Вайссман
3:2
ГОЛ!
С. Мактоминей
3:1
ГОЛ!
Н. Биттон
2:1
ГОЛ!
К. МакГрегор
2:0
Пенальти не реализован!
Э. Захави
ГОЛ!
Д. МакГинн
1:0
Желтая карточка
К. Патерсон
120'
Замена
К. МакЛин
️️️️
С. О'Доннелл
113'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
109'
100'
Замена
И. Элмкиес
️️️️
Э. Голаса
Замена
К. Патерсон
️️️️
Л. Дайкс
91'
88'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Р. Джек
83'
83'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Даббур
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
О. МакБарни
73'
69'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
Д. МакГинн
58'
56'
Желтая карточка
Н. Биттон
13'
Желтая карточка
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Джек
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
6
Бибрас Натхо
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
5
Орель Дгани
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
22
Илай Элмкиес
ЦП
9
Диа Саба
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
3
Робертсон
16
Купер
15
Галлахер
2
О'Доннелл
20
Джек
8
МакГрегор
7
МакГинн
4
Мактоминей
9
МакБарни
9
Дайкс
3-1-3-1-2
18
Марсиано
2
Даса
21
Тиби
4
Эльхамед
4
Биттон
6
Натхо
20
Голаса
13
Йейни
10
Соломон
9
Даббур
7
Захави
9
МакБарни
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
9
МакБарни
20
Джек
20
Фрейзер
20
Фрейзер
20
Джек
9
Дайкс
13
Патерсон
13
Патерсон
9
Дайкс
2
О'Доннелл
23
МакЛин
23
МакЛин
2
О'Доннелл
6
Натхо
16
Абу Фани
16
Абу Фани
6
Натхо
20
Голаса
22
Элмкиес
22
Элмкиес
20
Голаса
9
Даббур
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Даббур
Остались в запасе
Шотландия
Израиль
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
14
Джон Флек
ЦП
4
Офри Арад
ЦЗ
3
Сун Менахем
ЛЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
14
Джон Флек
ЦП
Остались в запасе
4
Офри Арад
ЦЗ
3
Сун Менахем
ЛЗ
23
Итамар Нитцан
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Шотландия - Израиль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Хэмпден Парк
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