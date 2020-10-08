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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Швеция
Россия - Швеция: обзор матча 08 октября 2020
Россия
08.10.2020, четверг, 19:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Швеция
90+2'
А. Соболев
21'
А. Исак
73'
М. Юханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Швеция
ГОЛ! 1:2!
А. Соболев
Пас отдал
Д. Черышев
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Ольссон
Желтая карточка
Д. Кузяев
86'
77'
Замена
В. Классон
️️️️
К. Сема
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Миранчук
74'
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Юханссон
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Ю. Газинский
73'
72'
Замена
М. Ольссон
️️️️
П. Бенгтссон
64'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Исак
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Мостовой
61'
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Фернандес
61'
46'
Замена
К. Ольссон
️️️️
С. Ларссон
46'
Замена
М. Юханссон
️️️️
Э. Крафт
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Оздоев
46'
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Дзюба
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Магомед Оздоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Россия
1
Антон Шунин
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Александр Жиров
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Николай Комличенко
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Джанаев
4
Караваев
18
Жирков
4
Кутепов
13
Кудряшов
2
Фернандес
7
Оздоев
8
Газинский
10
Мостовой
21
Миранчук
22
Дзюба
4-4-2
12
Юнссон
20
Крафт
4
Хольмен
15
Старфельт
5
Бенгтссон
13
Свенссон
7
Ларссон
19
Сванберг
13
Сема
15
Ларссон
9
Исак
7
Оздоев
11
Зобнин
11
Зобнин
7
Оздоев
8
Газинский
23
Кузяев
23
Кузяев
8
Газинский
21
Миранчук
17
Бакаев
17
Бакаев
21
Миранчук
2
Фернандес
6
Черышев
6
Черышев
2
Фернандес
10
Мостовой
20
Ионов
20
Ионов
10
Мостовой
22
Дзюба
7
Соболев
7
Соболев
22
Дзюба
5
Бенгтссон
18
Ольссон
18
Ольссон
5
Бенгтссон
20
Крафт
2
Юханссон
2
Юханссон
20
Крафт
7
Ларссон
20
Ольссон
20
Ольссон
7
Ларссон
13
Сема
17
Классон
17
Классон
13
Сема
9
Исак
22
Квайсон
22
Квайсон
9
Исак
Остались в запасе
Россия
Швеция
1
Антон Шунин
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Александр Жиров
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
13
Альбин Экдаль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Александр Жиров
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
13
Альбин Экдаль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Россия - Швеция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
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