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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Реал Солт-Лейк
Сиэтл - Реал Солт-Лейк: обзор матча 08 октября 2020
Сиэтл
08.10.2020, четверг, 05:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
28'
Д. Моррис
61'
Й. Гомес Андраде
68'
Н. Толо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Реал Солт-Лейк
Замена
А. Рольдан
️️️️
К. Лирдам
86'
86'
Замена
J. Ramirez
️️️️
K. Beckerman
86'
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Эррера
Замена
R. Torres
️️️️
Н. Толо
86'
76'
Желтая карточка
N. Besler
Желтая карточка
S. O'Neill
70'
68'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Толо
66'
Замена
М. Чанг
️️️️
К. Бэйрд
66'
Замена
D. Martinez
️️️️
S. Johnson
Замена
Б. Смит
️️️️
W. Bruin
64'
ГОЛ! 2:0!
Й. Гомес Андраде
Пас отдал
Н. Лодейро
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Моррис
Пас отдал
К. Рольдан
28'
Желтая карточка
J. Delem
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
5
Kyle Beckerman
ЦФ
50
Sam Johnson
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
16
Алекс Рольдан
ЦП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
37
Shandon Hopeau
ЦФ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
10
Milan Iloski
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
18
Лирдам
40
5
Толо
28
Гомес Андраде
21
7
Рольдан
14
Лодейро
6
Пауло
13
Моррис
29
4-4-2
51
20
Холт
15
Глад
22
Эррера
3
Шмитт
0
17
Руис
13
21
Бэйрд
50
5
29
14
Смит
14
Смит
29
5
Толо
29
29
5
Толо
18
Лирдам
16
Рольдан
16
Рольдан
18
Лирдам
21
Бэйрд
16
Чанг
16
Чанг
21
Бэйрд
22
Эррера
22
Мерам
22
Мерам
22
Эррера
5
10
10
5
50
21
21
50
Остались в запасе
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
12
Джош Атенсио
ОП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
37
Shandon Hopeau
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
10
Milan Iloski
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
12
Джош Атенсио
ОП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
37
Shandon Hopeau
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Justin Dhillon
ЦФ
Остались в запасе
10
Milan Iloski
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сиэтл - Реал Солт-Лейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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