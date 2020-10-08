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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сантос
Коринтианс - Сантос: обзор матча 08 октября 2020
Коринтианс
08.10.2020, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
45'
Д. Авелар
11'
Мадсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Сантос
86'
Замена
В. Леонардо
️️️️
Ф. Джонатан
86'
Замена
Ивоней
️️️️
Л. Брага
Желтая карточка
Д. Авелар
81'
78'
Желтая карточка
L. Lourenço
77'
Замена
L. Lourenço
️️️️
К. Жорже
Замена
М. Витал
️️️️
Г. Мантуан
77'
71'
Замена
М. Леонардо
️️️️
Л. Фелипе
Замена
Г. Камачо
️️️️
Рони
62'
Желтая карточка
Рони
59'
46'
Замена
T.
️️️️
Ж. Мота
Замена
M. Boselli
️️️️
Жо
46'
Замена
Г. Силва
️️️️
Л. Натель
46'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Луан
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Авелар
45'
27'
Желтая карточка
Л. Брага
11'
ГОЛ! 0:1!
Мадсон
Пас отдал
Ж. Мота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
70
Рони
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
19
Лео Натель
ЛФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
32
Ángelo Araos
ЦФ
17
Mauro Boselli
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
6
Сандри
ЦП
2
Derick
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кассио
4
Жил
22
Авелар
23
Фагнер
6
Питон
31
Мантуан
70
Рони
6
Габриэль
7
Луан
19
Натель
21
Жо
4-1-1-4
34
Пауло
22
Мадсон
15
Фелипе
14
Перес
6
Джонатан
10
Мота
22
Брага
19
Жорже
9
21
31
70
Рони
29
Камачо
29
Камачо
70
Рони
7
Луан
26
Касарес
26
Касарес
7
Луан
19
Натель
19
Силва
19
Силва
19
Натель
31
Мантуан
10
Витал
10
Витал
31
Мантуан
21
Жо
17
17
21
Жо
6
Джонатан
3
Леонардо
3
Леонардо
6
Джонатан
22
Брага
8
Ивоней
8
Ивоней
22
Брага
19
Жорже
37
37
19
Жорже
15
Фелипе
38
Леонардо
38
Леонардо
15
Фелипе
10
Мота
29
29
10
Мота
Остались в запасе
Коринтианс
Сантос
39
Хавьер
ОП
32
Ángelo Araos
ЦФ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
17
Рамиро
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
2
Derick
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
6
Сандри
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
39
Хавьер
ОП
32
Ángelo Araos
ЦФ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
17
Рамиро
ЦП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
2
Derick
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
6
Сандри
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Коринтианс - Сантос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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