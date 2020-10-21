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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Славия-Мозырь
Минск - Славия-Мозырь: обзор матча 21 октября 2020
Минск
21.10.2020, среда, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
31'
V. Nasibulin
77'
А. Ануфриев
53'
I. Tlupov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Славия-Мозырь
85'
Замена
D. Krivosheyev
️️️️
Г. Шевченко
Замена
Д. Прищепа
️️️️
А. Шрамченко
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Ануфриев
77'
70'
Замена
M. Slyusar
️️️️
I. Tlupov
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
V. Nasibulin
68'
Желтая карточка
P. Ten
67'
66'
Замена
Н. Мельников
️️️️
D. Tetteh
Желтая карточка
V. Nasibulin
65'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
Р. Грибовский
62'
53'
ГОЛ! 1:1!
I. Tlupov
Желтая карточка
А. Шрамченко
39'
ГОЛ! 1:0!
V. Nasibulin
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
P. Ten
ЦФ
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
0
I. Tlupov
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Минск
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
8
Камиль Закиров
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Славия-Мозырь
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
33
Marko Stojanović
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
3-3-5
25
Остроух
2
Рыжук
13
Залеский
27
Васильев
0
15
Евдокимов
0
8
Шрамченко
0
9
Грибовский
0
4-2-4
84
44
Шестиловский
8
Пантя
44
Малькевич
4
Мудрак
99
Шевченко
18
Жук
70
7
Нар
8
Барсуков
0
0
23
Яроцкий
23
Яроцкий
0
8
Шрамченко
35
Прищепа
35
Прищепа
8
Шрамченко
9
Грибовский
8
Ануфриев
8
Ануфриев
9
Грибовский
99
Шевченко
11
11
99
Шевченко
0
0
0
0
70
11
Мельников
11
Мельников
70
Остались в запасе
Минск
Славия-Мозырь
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
8
Камиль Закиров
ЦП
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
33
Marko Stojanović
ЦФ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
8
Камиль Закиров
ЦП
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
33
Marko Stojanović
ЦФ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Минск - Славия-Мозырь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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