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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Тараз
Кызыл-Жар - Тараз: обзор матча 21 октября 2020
Кызыл-Жар
21.10.2020, среда, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тараз
69'
M. Ceesay
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Тараз
Желтая карточка
Т. Мульдинов
90'
+3
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
M. Ceesay
87'
82'
Желтая карточка
М. Амирханов
77'
Замена
Д. Больевич
️️️️
Б. Айтбаев
77'
Замена
B. Punosevac
️️️️
Б. Турысбек
71'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Таубай
Замена
И. Маркелов
️️️️
Б. Шайхов
70'
ГОЛ! 1:0!
M. Ceesay
69'
63'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
G. Brkic
45'
+1
Желтая карточка
Й. Чадженович
39'
Желтая карточка
С. Ньюадзи
Желтая карточка
U. Delic
38'
22'
Желтая карточка
Б. Айтбаев
Замена
M. Ceesay
️️️️
R. Koryan
22'
17'
Желтая карточка
Б. Турысбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
0
R. Koryan
ЦФ
0
S. Grigalashvili
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
0
U. Delic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Тараз
1
Джурахон Бабаханов
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
20
Йован Чадженович
ОП
10
Абзал Таубай
ЦП
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
0
G. Brkic
ЦФ
Кызыл-Жар
71
Александр Соколенко
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
0
I. Gubanov
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
0
M. Ceesay
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Vytautas Andriuskevicius
ЦФ
1
Anton Tsirin
ЦФ
33
Oleg Grubov
ЦФ
Тараз
33
Деян Больевич
ЛЗ
7
Гаврил Кан
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
0
B. Punosevac
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
3-3-4
22
Лобанцев
23
Шайхов
22
Барановский
6
Касым
12
Коне
5
Платика
7
Драченко
0
0
40
0
4-1-1-1-3
1
Бабаханов
20
Амирханов
6
Айтбаев
5
Каршакевич
4
Шадманов
20
Чадженович
10
Таубай
77
Сулей
0
17
Ньюадзи
15
Турысбек
7
Мульдинов
7
Мульдинов
23
Шайхов
88
Маркелов
88
Маркелов
23
Шайхов
0
0
0
0
10
Таубай
77
Силва
77
Силва
10
Таубай
15
Турысбек
0
0
15
Турысбек
6
Айтбаев
33
Больевич
33
Больевич
6
Айтбаев
0
22
Вербицкас
22
Вербицкас
0
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Тараз
0
I. Gubanov
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
71
Александр Соколенко
ПЗ
19
Vytautas Andriuskevicius
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
1
Anton Tsirin
ЦФ
33
Oleg Grubov
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
7
Гаврил Кан
ЛВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
7
Бауыржан Байтана
АП
95
Аюб Бацуев
ОП
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
Остались в запасе
0
I. Gubanov
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
71
Александр Соколенко
ПЗ
19
Vytautas Andriuskevicius
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
1
Anton Tsirin
ЦФ
33
Oleg Grubov
ЦФ
Остались в запасе
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
7
Гаврил Кан
ЛВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
7
Бауыржан Байтана
АП
95
Аюб Бацуев
ОП
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кызыл-Жар - Тараз
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
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