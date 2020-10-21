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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Даллас
Нэшвилл - Даллас: обзор матча 21 октября 2020
Нэшвилл
21.10.2020, среда, 03:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Даллас
19'
Р. Леаль
73'
Й. Кадис
88'
Д. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Даллас
ГОЛ! 3:0!
Д. Риос
Пас отдал
Р. Леаль
88'
83'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Х. Феррейра
75'
Замена
Д. Сили
️️️️
Б. Акоста
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Д. МакКарти
75'
Замена
Д. Риос
️️️️
Д. Джонс
75'
ГОЛ! 2:0!
Й. Кадис
Пас отдал
Д. Ловиц
73'
70'
Желтая карточка
B.
66'
Замена
Б. Сервания
️️️️
Т. Тессманн
64'
Желтая карточка
Х. Феррейра
Замена
Й. Кадис
️️️️
A. Danladi
62'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
57'
Желтая карточка
А. Годой
54'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леаль
Пас отдал
Д. Джонс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-5-1
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
20
Годой
19
Мьюил
13
МакКарти
11
Леаль
20
Джонс
99
4-3-3
1
Маурер
3
Циглер
5
14
Рейнолдс
24
Холлингшид
6
Тессманн
22
Пико
6
Акоста
27
Феррейра
8
29
99
29
Кадис
29
Кадис
99
20
Годой
27
27
20
Годой
13
МакКарти
22
22
13
МакКарти
20
Джонс
14
Риос
14
Риос
20
Джонс
6
Акоста
17
Сили
17
Сили
6
Акоста
27
Феррейра
99
Твумаси
99
Твумаси
27
Феррейра
6
Тессманн
23
Сервания
23
Сервания
6
Тессманн
Остались в запасе
Нэшвилл
Даллас
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
23
Thomas Roberts
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Остались в запасе
23
Thomas Roberts
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Нэшвилл - Даллас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
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