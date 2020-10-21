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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Куинз Парк Рейнджерс - Престон: обзор матча 21 октября 2020
Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2020, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 2
Завершен
Престон
24'
Д. Джонсон (П)
60'
С. Синклейр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Престон
90'
+1
Замена
Д. Стокли
️️️️
С. Синклейр
84'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Э. Риис
73'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Д. Джонсон
Замена
К. Уиллок
️️️️
И. Хаир
71'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Синклейр
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Болл
58'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Джонсон
15'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
3-2-4-1
88
Дьенг
29
Какай
5
Барбе
3
Уоллас
16
Дикки
26
Осайи-Самуэль
4
Болл
11
5
10
Хаир
9
Бонн
4-4-2
1
Радд
16
Хьюз
14
Стори
5
Бауэр
2
Рафферти
4
Ледсон
44
Поттс
8
Брауне
14
Джонсон
17
Риис
7
Синклейр
10
Хаир
16
Уиллок
16
Уиллок
10
Хаир
4
Болл
37
Адома
37
Адома
4
Болл
14
Джонсон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
14
Джонсон
17
Риис
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Риис
7
Синклейр
9
Стокли
9
Стокли
7
Синклейр
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
31
Лиам Келли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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