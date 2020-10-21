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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Порту
Манчестер Сити - Порту: обзор матча 21 октября 2020
Манчестер Сити
21.10.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Порту
21'
С. Агуэро (П)
65'
И. Гюндоган
73'
Ф. Торрес
14'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Порту
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Фернандиньо
90'
+4
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
85'
84'
Желтая карточка
Пепе
80'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Сарр
77'
Замена
М. Тареми
️️️️
Ф. Виейра
77'
Замена
Нану
️️️️
Х. Корона
77'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
З. Сануси
ГОЛ! 3:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ф. Фоден
73'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Агуэро
68'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
И. Гюндоган
68'
Желтая карточка
Э. Гарсия
67'
ГОЛ! 2:1!
И. Гюндоган
65'
55'
Замена
В. Манафа
️️️️
Л. Диас
Желтая карточка
Ж. Канселу
36'
Желтая карточка
Б. Силва
34'
Желтая карточка
К. Уокер
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Агуэро
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
М. Урибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Коул Палмер
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
24
Гарсия
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
10
Агуэро
4-1-2-3
1
Маркесин
99
Мбемба
3
Пепе
5
Сарр
12
Сануси
8
Урибе
20
Виейра
27
Оливейра
91
Марега
17
Корона
14
Диас
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
10
Агуэро
14
Торрес
14
Торрес
10
Агуэро
Фернандиньо
6
Стоунз
6
Стоунз
Фернандиньо
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
17
Корона
14
Нану
14
Нану
17
Корона
14
Диас
13
Манафа
13
Манафа
14
Диас
20
Виейра
9
Тареми
9
Тареми
20
Виейра
5
Сарр
9
Эванилсон
9
Эванилсон
5
Сарр
12
Сануси
10
Накадзима
10
Накадзима
12
Сануси
Остались в запасе
Манчестер Сити
Порту
20
Томми Дойл
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
8
Феликс Нмеча
АП
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Мамаду Лум
ОП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
8
Феликс Нмеча
АП
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
Остались в запасе
21
Мамаду Лум
ОП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Манчестер Сити - Порту
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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