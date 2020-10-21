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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - Спартак
Енисей - Спартак: обзор матча 21 октября 2020
Енисей
21.10.2020, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа 2, 3 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
47'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Зотов
90'
+1
81'
Замена
Д. Петрунин
️️️️
А. Кокорин
73'
Замена
К. Шильцов
️️️️
З. Бакаев
70'
Желтая карточка
Д. Маркитесов
Желтая карточка
В. Цховребов
67'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
66'
Замена
Е. Песиков
️️️️
М. Комков
62'
57'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Э. Понсе
Желтая карточка
М. Комков
56'
56'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
И. Кутепов
ГОЛ! 1:0!
Х. Эдуардо Лескано
47'
Желтая карточка
А. Саная
46'
Замена
Т. Рукас
️️️️
М. Сухомлинов
46'
8'
Желтая карточка
И. Кутепов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
7
Константин Шильцов
АП
8
Михаил Игнатов
АП
4-1-2-1-2
1
Опарин
2
Кичин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
4
Абрамов
64
Ланин
21
Зотов
10
Комков
19
Глушков
32
Саная
23
Лескано
4-1-1-2-2
32
Ребров
2
Кутепов
95
Гапонов
39
Маслов
35
Миронов
18
Умяров
8
Маркитесов
9
Оганесян
7
Бакаев
9
Кокорин
9
Понсе
33
Сухомлинов
96
Рукас
96
Рукас
33
Сухомлинов
10
Комков
9
Песиков
9
Песиков
10
Комков
23
Лескано
21
Раздорских
21
Раздорских
23
Лескано
21
Зотов
8
Иванов
8
Иванов
21
Зотов
2
Кутепов
68
Литвинов
68
Литвинов
2
Кутепов
9
Кокорин
3
Петрунин
3
Петрунин
9
Кокорин
7
Бакаев
7
Шильцов
7
Шильцов
7
Бакаев
9
Понсе
8
Игнатов
8
Игнатов
9
Понсе
Остались в запасе
Енисей
Спартак
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
1
Артем Поплевченков
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
77
Денис Самойлов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Енисей - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Центральный
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