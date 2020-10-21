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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд: обзор матча 21 октября 2020
Шеффилд Уэнсдэй
21.10.2020, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 2
Завершен
Брентфорд
25'
К. Патерсон
7'
А. Тони
30'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
77'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Годдос
Желтая карточка
М. Одубайо
73'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Мэрриот
72'
58'
Замена
М. Серенсен
️️️️
П. Янссон
54'
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
Д. Виндасс
51'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
А. Хант
46'
30'
ГОЛ! 1:2!
А. Тони
Пас отдал
В. Янельт
ГОЛ! 1:1!
К. Патерсон
Пас отдал
K. Harris
25'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
6
Фредрик Хаммар
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-4-2
1
28
Одубайо
8
Хант
13
Патерсон
44
Флинт
7
10
Беннэн
10
Виндасс
3
Рич
7
Мэрриот
4
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
18
Янссон
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
19
Мбемо
7
Годдос
17
Тони
10
Виндасс
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
10
Виндасс
8
Хант
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
8
Хант
7
Мэрриот
29
Роудс
29
Роудс
7
Мэрриот
18
Янссон
22
Серенсен
22
Серенсен
18
Янссон
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
7
Годдос
24
Фосу
24
Фосу
7
Годдос
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
6
Фредрик Хаммар
ОП
88
Маркус Форсс
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
6
Фредрик Хаммар
ОП
88
Маркус Форсс
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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