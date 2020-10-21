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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Борнмут
Кардифф - Борнмут: обзор матча 21 октября 2020
Кардифф
21.10.2020, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
62'
Х. Уилсон
35'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Борнмут
90'
+5
Замена
Д. Симпсон
️️️️
А. Смит
Желтая карточка
Д. Роллс
90'
87'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Соланке
84'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
А. Данжума
Замена
Д. Мерфи
️️️️
О. Ожо
79'
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Глатцель
72'
Замена
Д. Роллс
️️️️
М. Пак
69'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
66'
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Д. Хойлетт
62'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Стейси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
3
Баган
35
Нельсон
23
Моррисон
30
Хойлетт
7
Пак
6
Волкс
10
Бакуна
9
Ожо
10
Уилсон
19
Глатцель
3-2-2-2-1
31
Бегович
15
Смит
2
Мефам
27
Кук
3
Стейси
15
Рико
8
Лерма
32
Гослинг
7
Данжума
19
Станислас
19
Соланке
7
Пак
32
Роллс
32
Роллс
7
Пак
19
Глатцель
19
Мур
19
Мур
19
Глатцель
9
Ожо
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Ожо
7
Данжума
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Данжума
15
Смит
6
Симпсон
6
Симпсон
15
Смит
19
Соланке
9
Сарридж
9
Сарридж
19
Соланке
Остались в запасе
Кардифф
Борнмут
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Кардифф - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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