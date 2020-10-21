Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Ливерпуль
Аякс - Ливерпуль: обзор матча 21 октября 2020
Аякс
21.10.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
35'
Н. Тальяфико (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Ливерпуль
Желтая карточка
К. Промес
90'
+3
90'
+2
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Д. Милнер
Замена
Л. Траоре
️️️️
П. Схюрс
84'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Д. Блинд
84'
80'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Нерес
74'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Д. Классен
74'
60'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Салах
60'
Замена
Т. Минамино
️️️️
С. Мане
60'
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Фирмино
46'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Джонс
38'
Желтая карточка
Д. Милнер
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Тальяфико
Пас отдал
С. Мане
Замена
К. Промес
️️️️
М. Кудус
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Джейк Кен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-1-3-1
24
Онана
3
Тальяфико
4
Схюрс
6
Мартинес
17
Блинд
3
Мазрауи
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Нерес
20
Кудус
3-1-3-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Джонс
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
18
Классен
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
18
Классен
7
Нерес
52
Лабиад
52
Лабиад
7
Нерес
20
Кудус
10
Промес
10
Промес
20
Кудус
17
Блинд
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
17
Блинд
4
Схюрс
2
Траоре
2
Траоре
4
Схюрс
9
Фирмино
20
Жота
20
Жота
9
Фирмино
20
Милнер
46
Уильямс
46
Уильямс
20
Милнер
21
Джонс
14
Хендерсон
14
Хендерсон
21
Джонс
10
Мане
18
Минамино
18
Минамино
10
Мане
10
Салах
10
Шакири
10
Шакири
10
Салах
Остались в запасе
Аякс
Ливерпуль
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
16
Джейк Кен
ЦП
3
Неко Уильямс
ПЗ
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
Остались в запасе
16
Джейк Кен
ЦП
3
Неко Уильямс
ПЗ
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аякс - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Ливерпуль
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+