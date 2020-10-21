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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Чертаново - Уфа
Чертаново - Уфа: обзор матча 21 октября 2020
Чертаново
21.10.2020, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа 4, 3 тур
0 : 4
Завершен
Уфа
9'
Т. Жамалетдинов
58'
Д. Сысуев
69'
В. Кротов
78'
К. Андрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Уфа
Замена
А. Алексеев
️️️️
Д. Тюменцев
87'
78'
ГОЛ! 0:4!
К. Андрич
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
Н. Першин
76'
74'
Замена
К. Андрич
️️️️
Т. Жамалетдинов
73'
Замена
Б. Йокич
️️️️
Г. Морозов
69'
ГОЛ! 0:3!
В. Кротов
Замена
Е. Рудковский
️️️️
В. Бартасевич
66'
Замена
А. Надольский
️️️️
Ю. Завезен
66'
Замена
Я. Гудков
️️️️
Г. Левин
66'
65'
Замена
А. Голубев
️️️️
К. Фольмер
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сысуев
46'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Алибеков
35'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
28'
Желтая карточка
В. Кротов
25'
Желтая карточка
Г. Морозов
Желтая карточка
Н. Першин
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Жамалетдинов
Желтая карточка
И. Абаев
5'
5'
Пенальти не реализован!
Т. Жамалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
27
Антон Ефремов
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
18
Александр Надольский
АП
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Абаев
13
Бартасевич
63
Никитенков
4
Молодняков
30
Ляхов
46
Першин
70
Левин
22
Завезен
15
Тюменцев
68
Герчиков
18
Молчанов
4-1-3-1-1
31
Беленов
4
Никитин
3
Аликин
15
Плиев
18
Морозов
6
Алибеков
9
Фольмер
18
Камилов
10
Алиев
57
Кротов
75
Жамалетдинов
15
Тюменцев
27
Алексеев
27
Алексеев
15
Тюменцев
22
Завезен
18
Надольский
18
Надольский
22
Завезен
13
Бартасевич
10
Рудковский
10
Рудковский
13
Бартасевич
46
Першин
6
Сулейманов
6
Сулейманов
46
Першин
70
Левин
66
Гудков
66
Гудков
70
Левин
6
Алибеков
8
Сысуев
8
Сысуев
6
Алибеков
18
Морозов
5
Йокич
5
Йокич
18
Морозов
9
Фольмер
50
Голубев
50
Голубев
9
Фольмер
75
Жамалетдинов
17
Андрич
17
Андрич
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Чертаново
Уфа
27
Антон Ефремов
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
4
Сергей Бородин
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
94
Олег Данченко
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
27
Антон Ефремов
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
4
Сергей Бородин
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
94
Олег Данченко
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Чертаново - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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