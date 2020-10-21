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Мидтьюлланд - Аталанта
Мидтьюлланд - Аталанта: обзор матча 21 октября 2020
Мидтьюлланд
21.10.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 4
Завершен
Аталанта
26'
Д. Сапата
36'
А. Гомес
42'
Л. Муриэль
89'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Аталанта
89'
ГОЛ! 0:4!
А. Миранчук
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
М. Андерсон
️️️️
П. Систо
87'
Замена
Б. Краев
️️️️
Ф. Ониика
87'
86'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
К. Ромеро
84'
Желтая карточка
К. Ромеро
80'
Замена
М. Пессина
️️️️
Р. Фройлер
80'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Сапата
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Й. Каюсте
76'
Замена
Л. Вибе
️️️️
А. Мабиль
75'
Желтая карточка
П. Систо
74'
68'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
68'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Гомес
Замена
Эвандер
️️️️
С. Каба
60'
42'
ГОЛ! 0:3!
Л. Муриэль
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
Д. Сапата
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
К. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
31
Миккел Андерсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Эвандер
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хансен
2
Андерссон
24
Шольц
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Каюсте
16
Ониика
77
Систо
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
3-3-1-3
57
Спортиелло
21
Ромеро
6
Джимсити
33
Хатебур
2
Толой
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
10
Муриэль
91
Сапата
10
Гомес
9
Каба
10
Эвандер
10
Эвандер
9
Каба
77
Систо
23
Андерсон
23
Андерсон
77
Систо
16
Ониика
23
Краев
23
Краев
16
Ониика
2
Каюсте
24
Мадсен
24
Мадсен
2
Каюсте
11
Мабиль
26
Вибе
26
Вибе
11
Мабиль
21
Ромеро
19
Паломино
19
Паломино
21
Ромеро
8
Фройлер
32
Пессина
32
Пессина
8
Фройлер
91
Сапата
59
Миранчук
59
Миранчук
91
Сапата
10
Гомес
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Гомес
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Аталанта
11
Густав Исаксен
ПП
30
Оливер Оттесен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
11
Густав Исаксен
ПП
30
Оливер Оттесен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Мидтьюлланд - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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