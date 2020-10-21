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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Блэкберн
Уотфорд - Блэкберн: обзор матча 21 октября 2020
Уотфорд
21.10.2020, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
13'
Ж. Педро
17'
Т. Клеверли
49'
Д. Ленихэн (АГ)
28'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Блэкберн
Замена
Д. Кина
️️️️
И. Сарр
89'
Желтая карточка
Ж. Педро
84'
77'
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
Желтая карточка
Ж. Нгакия
75'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Фемения
71'
70'
Замена
Т. Трибулл
️️️️
К. Эванс
69'
Пенальти не реализован!
А. Армстронг
67'
Замена
С. Уортон
️️️️
Д. Айяла
Замена
Э. Капу
️️️️
Т. Клеверли
61'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Ленихэн
49'
28'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
А. Армстронг
Желтая карточка
К. Кабаселе
22'
ГОЛ! 2:0!
Т. Клеверли
17'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Фемения
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
37
Джеймс Гарнер
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
16
Уилмот
17
Фемения
37
Гарнер
15
Чалоба
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
9
Педро
4-3-2-2
1
Камински
24
Ньямб
4
Айяла
17
Белл
30
Эванс
26
Ленихэн
4
Джонсон
17
Беннетт
10
Эллиот
22
Бреретон
90
Холтби
10
Армстронг
17
Фемения
2
Нгакия
2
Нгакия
17
Фемения
8
Клеверли
6
Капу
6
Капу
8
Клеверли
7
Сарр
8
Кина
8
Кина
7
Сарр
4
Айяла
16
Уортон
16
Уортон
4
Айяла
30
Эванс
28
Трибулл
28
Трибулл
30
Эванс
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
Остались в запасе
Уотфорд
Блэкберн
18
Стипе Перица
ЦФ
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
18
Стипе Перица
ЦФ
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Уотфорд - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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