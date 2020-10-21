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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо Бр - Тамбов
Динамо Бр - Тамбов: обзор матча 21 октября 2020
Динамо Бр
21.10.2020, среда, 16:10
Россия. Кубок, группа 10, 3 тур
0 : 2
Завершен
Тамбов
11'
Г. Онугха
85'
В. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Тамбов
85'
ГОЛ! 0:2!
В. Шахов
81'
Замена
Е. Шляков
️️️️
С. Тилль
77'
Желтая карточка
Ж. Жалолиддинов
Замена
М. Пикатов
️️️️
А. Пазин
76'
Замена
А. Циберкин
️️️️
А. Валикаев
65'
65'
Замена
М. Костюков
️️️️
Г. Онугха
52'
Желтая карточка
С. Тилль
46'
Замена
В. Чуперка
️️️️
П. Карасев
Замена
С. Каретник
️️️️
Г. Чиркин
46'
Замена
Д. Луппа
️️️️
М. Васильев
46'
46'
Замена
Ж. Жалолиддинов
️️️️
А. Каплиенко
46'
Замена
С. Таказов
️️️️
В. Ароян
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Онугха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
11
Максим Володько
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
31
Себастьен Тилль
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
16
Максим Пикатов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Александр Циберкин
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Тамбов
1
Сергей Рыжиков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
4-1-2-1-1
95
Вамбольт
10
Дрогунов
14
Сорокин
23
Васильев
5
Никитин
11
Пазин
8
Чиркин
5
Валикаев
10
Мараев
45
Вотинов
4-1-3-1-1
13
Чагров
22
Рыбин
29
Шахов
33
Ароян
18
Каплиенко
18
Карасев
11
Володько
18
Кабахидзе
31
Тилль
18
Килин
7
Онугха
23
Васильев
3
Луппа
3
Луппа
23
Васильев
11
Пазин
16
Пикатов
16
Пикатов
11
Пазин
5
Валикаев
21
Циберкин
21
Циберкин
5
Валикаев
8
Чиркин
31
Каретник
31
Каретник
8
Чиркин
18
Каплиенко
77
Жалолиддинов
77
Жалолиддинов
18
Каплиенко
7
Онугха
77
Костюков
77
Костюков
7
Онугха
33
Ароян
30
Таказов
30
Таказов
33
Ароян
31
Тилль
55
Шляков
55
Шляков
31
Тилль
18
Карасев
92
Чуперка
92
Чуперка
18
Карасев
Остались в запасе
Динамо Бр
Тамбов
96
Алексей Кузнецов
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
10
Юрий Першин
ЛВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
21
Александр Крючков
ОП
1
Сергей Рыжиков
ВР
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
10
Юрий Першин
ЛВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
21
Александр Крючков
ОП
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
Статистика матча Динамо Бр - Тамбов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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