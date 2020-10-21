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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Зволле
РКС Ваалвейк - Зволле: обзор матча 21 октября 2020
РКС Ваалвейк
21.10.2020, среда, 18:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 1
Завершен
Зволле
87'
F. Stokkers
65'
E. Reijnders
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Зволле
89'
Желтая карточка
D. Bajselmani
ГОЛ! 1:1!
F. Stokkers
Пас отдал
L. Daneels
87'
84'
Желтая карточка
М. ван Дуйнен
Замена
O. John
️️️️
С. Соу
84'
Замена
F. Stokkers
️️️️
А. Тахири
83'
75'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
К. Леманс
75'
Замена
Р. Штридер
️️️️
М. Саймак
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
N. Olsak
72'
Замена
M. El Haddouti
️️️️
В. Дамашкан
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
E. Reijnders
Пас отдал
С. Тедич
62'
Замена
E. Reijnders
️️️️
J. Drost
62'
Замена
С. Тедич
️️️️
R. Ghoochannejhad
Желтая карточка
Х. Гаари
55'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Нгонг
46'
Желтая карточка
В. Дамашкан
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
17
Morad El Haddouti
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Зволле
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
4-1-1-4
31
Лампру
15
Ваутерс
3
Гаари
21
Меленстен
5
Туба
6
Анита
16
Нгонг
6
19
Соу
31
Дамашкан
8
Тахири
3-3-4
16
Цеттерер
31
ван Вермескеркен
4
Керстен
3
Накаяма
6
Саймак
8
Леманс
10
Ферай
47
2
11
8
8
Тахири
27
27
8
Тахири
31
Дамашкан
17
17
31
Дамашкан
6
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
6
16
Нгонг
14
14
16
Нгонг
19
Соу
0
0
19
Соу
11
23
23
11
8
Леманс
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
8
Леманс
8
9
Тедич
9
Тедич
8
6
Саймак
13
Штридер
13
Штридер
6
Саймак
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Зволле
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Mike Grim
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Mike Grim
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча РКС Ваалвейк - Зволле
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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