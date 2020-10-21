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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Боруссия М
Интер - Боруссия М: обзор матча 21 октября 2020
Интер
21.10.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
49'
Р. Лукаку
90'
Р. Лукаку
63'
Р. Бенсебаини (П)
84'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Боруссия М
90'
+5
Замена
Х. Вольф
️️️️
М. Тюрам
ГОЛ! 2:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Бастони
90'
90'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
А. Плеа
84'
ГОЛ! 1:2!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
С. Ханданович
82'
Замена
А. Бастони
️️️️
И. Перишич
79'
Замена
М. Брозович
️️️️
К. Эриксен
79'
74'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Б. Эмболо
68'
Желтая карточка
К. Крамер
Желтая карточка
С. де Врей
65'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Дармиан
49'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
46'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Интер
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
5
Никколо Сквиццато
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
38
Риккардо Босколо Кьо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-2-2-2
1
Ханданович
11
Коларов
33
Д'Амброзио
6
де Врей
36
Дармиан
23
Барелла
23
Видаль
5
Перишич
24
Эриксен
4
Санчес
9
Лукаку
4-1-1-1-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
7
Эмболо
14
Плеа
9
Тюрам
5
Перишич
95
Бастони
95
Бастони
5
Перишич
24
Эриксен
77
Брозович
77
Брозович
24
Эриксен
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
9
Тюрам
17
Вольф
17
Вольф
9
Тюрам
14
Плеа
13
Штиндль
13
Штиндль
14
Плеа
7
Эмболо
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Эмболо
Остались в запасе
Интер
Боруссия М
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
5
Никколо Сквиццато
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
1
Филип Станкович
ВР
38
Риккардо Босколо Кьо
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
21
Рокко Райц
ЦП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
5
Никколо Сквиццато
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
1
Филип Станкович
ВР
38
Риккардо Босколо Кьо
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
21
Рокко Райц
ЦП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Интер - Боруссия М
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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