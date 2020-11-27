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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 27 ноября 2020
Кристал Пэлас
27.11.2020, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
88'
К. Уилсон
90'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Шлупп
90'
+3
90'
+3
Замена
Ф. Шер
️️️️
Жоэлинтон
90'
ГОЛ! 0:2!
Жоэлинтон
Пас отдал
К. Уилсон
88'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Жоэлинтон
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. МакАртур
82'
Желтая карточка
С. Данн
78'
68'
Замена
М. Ритчи
️️️️
М. Альмирон
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Э. Таунсенд
67'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
66'
60'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
17'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
10
Эберечи Эзе
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
4-1-3-1-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
24
Данн
17
Клайн
8
Куяте
27
Шлупп
11
МакАртур
10
Эзе
25
Таунсенд
10
Айю
3-4-2-1
1
Дарлоу
22
Манкильо
6
Фернандес
26
Кларк
8
Лонгстафф
29
Хендрик
18
Льюис
26
Шелви
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
25
Таунсенд
44
Ридевальд
44
Ридевальд
25
Таунсенд
11
МакАртур
44
Батшуайи
44
Батшуайи
11
МакАртур
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
10
Альмирон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
5
Шер
5
Шер
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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