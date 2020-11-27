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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Леванте
Вальядолид - Леванте: обзор матча 27 ноября 2020
Вальядолид
27.11.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
57'
М. Андре
83'
Х. Кампанья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Леванте
Замена
️️️️
Феде
88'
Замена
Жота
️️️️
О. Плано
85'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кампанья
80'
Замена
Коке
️️️️
М. Мальса
80'
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
74'
Желтая карточка
Д. Гомес
71'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. Луис Моралес
71'
Замена
Р. Пьер
️️️️
Сон
Замена
С. Джанко
️️️️
П. Эрвияс
70'
67'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Г. Мелеро
ГОЛ! 1:0!
М. Андре
Пас отдал
О. Плано
57'
40'
Желтая карточка
Г. Мелеро
32'
Желтая карточка
С. Поштиго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-3-2
1
Масип
22
Мартинес
12
Фернандес
18
Гонсалес
6
Феде
4
Алькарас
20
Плано
14
Эрвияс
14
Орельяна
10
Андре
14
Гвардиола
4-1-2-1-2
25
Карденас
17
Сон
21
Рубен Везо
21
Поштиго
18
Клер
11
Мальса
16
Мелеро
20
Кампанья
16
Рочина
9
Марти
25
Моралес
14
Эрвияс
17
Джанко
17
Джанко
14
Эрвияс
20
Плано
7
Жота
7
Жота
20
Плано
25
Моралес
99
Гомес
99
Гомес
25
Моралес
16
Мелеро
19
де Фрутос
19
де Фрутос
16
Мелеро
17
Сон
44
Пьер
44
Пьер
17
Сон
11
Мальса
23
Коке
23
Коке
11
Мальса
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
Остались в запасе
Вальядолид
Леванте
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Вальядолид - Леванте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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