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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 27 ноября 2020
Вольфсбург
27.11.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
5 : 3
Завершен
Вердер
22'
Б. Баку
25'
Д. Энтони Брукс
37'
В. Вегхорст
76'
В. Вегхорст
90+5'
Б. Бялек
13'
Л. Биттенкурт
36'
К. Мевальд
47'
Д. Энтони Брукс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
ГОЛ! 5:3!
Б. Бялек
Пас отдал
В. Са
90'
+5
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
90'
85'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Осако
85'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
К. Гросс
Желтая карточка
М. Арнольд
81'
Замена
Б. Бялек
️️️️
А. Мехмеди
81'
Замена
П. Отавио
️️️️
Д. Руссийон
81'
80'
Вторая желтая
К. Мевальд
ГОЛ! 4:3!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Руссийон
76'
Желтая карточка
М. Лакруа
73'
72'
Замена
Т. Чон
️️️️
М. Рашица
71'
Замена
Ф. Агу
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Штеффен
65'
57'
Желтая карточка
К. Мевальд
47'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Д. Энтони Брукс
ГОЛ! 3:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
А. Мехмеди
37'
36'
ГОЛ! 2:2!
К. Мевальд
Пас отдал
Л. Аугустинссон
32'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
ГОЛ! 2:1!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
Й. Брекало
25'
24'
Желтая карточка
Ж. Мануэль Мбом
ГОЛ! 1:1!
Б. Баку
Пас отдал
М. Лакруа
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Ю. Осако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Тахит Чон
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
21
Руссийон
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
11
Штеффен
14
Мехмеди
9
Вегхорст
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
21
Топрак
32
Фридль
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Мбом
8
Эггештайн
7
Рашица
32
Биттенкурт
10
Осако
21
Руссийон
6
Отавио
6
Отавио
21
Руссийон
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
14
Мехмеди
21
Бялек
21
Бялек
14
Мехмеди
11
Штеффен
26
Филипп
26
Филипп
11
Штеффен
32
Биттенкурт
27
Агу
27
Агу
32
Биттенкурт
7
Рашица
19
Чон
19
Чон
7
Рашица
8
Мбом
8
Мевальд
8
Мевальд
8
Мбом
36
Гросс
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
36
Гросс
10
Осако
9
Зелке
9
Зелке
10
Осако
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
4
Патрик Эррас
ОП
10
Романо Шмид
АП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
10
Романо Шмид
АП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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