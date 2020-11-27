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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Сигма
Пардубице - Сигма: обзор матча 27 ноября 2020
Пардубице
27.11.2020, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сигма
90+5'
D. Huf
62'
М. Неспор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Сигма
ГОЛ! 1:1!
D. Huf
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
M. Sladký
88'
Замена
P. Zifcak
️️️️
М. Хытил
88'
Замена
M. Sladký
️️️️
Д. Гоушка
84'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
P. Gonzalez
82'
Желтая карточка
М. Гала
Желтая карточка
Т. Солил
82'
82'
Замена
К. Данек
️️️️
М. Неспор
Замена
M. Petran
️️️️
J. Jerabek
80'
Замена
Эвертон
️️️️
L. Pfeifer
68'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
68'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Неспор
Желтая карточка
J. Jerabek
61'
Замена
Каду
️️️️
E. Tischler
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
20
Šimon Falta
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
20
Каду
ПВ
9
D. Huf
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
Сигма
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
1-2-5
37
Челюстка
24
Солил
19
Хлаваты
13
9
0
0
25
3-2-4-1
30
Мандоус
17
Гала
0
21
Змозла
20
4
Хубник
8
Гоушка
13
Хытил
22
Пулоло
93
26
Неспор
14
20
Каду
20
Каду
14
0
32
Эвертон
32
Эвертон
0
9
9
9
9
0
0
0
0
13
Хытил
11
11
13
Хытил
8
Гоушка
22
22
8
Гоушка
26
Неспор
10
Данек
10
Данек
26
Неспор
93
23
23
93
Остались в запасе
Пардубице
Сигма
1
Иржи Летачек
ВР
26
P. Kurka
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
26
P. Kurka
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦЗ
Остались в запасе
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Пардубице - Сигма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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