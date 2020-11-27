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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 ноября 2020
Брентфорд
27.11.2020, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
14'
В. Янельт
64'
А. Тони
26'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
С. Каньос
90'
+5
Замена
С. Годдос
️️️️
Б. Мбемо
87'
85'
Замена
М. Бонн
️️️️
Н. Хямяляйнен
84'
Вторая желтая
Т. Кейн
80'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Болл
74'
Желтая карточка
Д. Болл
73'
Замена
Д. Томас
️️️️
К. Уиллок
Замена
М. Форсс
️️️️
Э. Маркондес
72'
Замена
С. Каньос
️️️️
Т. Фосу
71'
66'
Желтая карточка
Т. Кейн
ГОЛ! 2:1!
А. Тони
64'
Замена
П. Янссон
️️️️
Х. Дальсгаард
46'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Д. Да Силва
46'
Желтая карточка
М. Серенсен
39'
29'
Желтая карточка
Н. Хямяляйнен
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
ГОЛ! 1:0!
В. Янельт
Пас отдал
Р. Генри
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
27
Янельт
10
Да Силва
10
Маркондес
24
Фосу
19
Мбемо
17
Тони
3-2-4-1
88
Дьенг
34
Кейн
5
Барбе
22
Хямяляйнен
26
Осайи-Самуэль
16
Дикки
4
Болл
11
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
19
Мбемо
7
Годдос
7
Годдос
19
Мбемо
10
Маркондес
88
Форсс
88
Форсс
10
Маркондес
24
Фосу
7
Каньос
7
Каньос
24
Фосу
3
Дальсгаард
18
Янссон
18
Янссон
3
Дальсгаард
10
Да Силва
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Да Силва
16
Уиллок
8
Томас
8
Томас
16
Уиллок
22
Хямяляйнен
9
Бонн
9
Бонн
22
Хямяляйнен
4
Болл
37
Адома
37
Адома
4
Болл
Остались в запасе
Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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