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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Оденсе
Рандерс - Оденсе: обзор матча 27 ноября 2020
Рандерс
27.11.2020, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Оденсе
35'
А. Камара
55'
Ф. Лауэнборг
82'
O. Lund
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Оденсе
90'
+7
Желтая карточка
K. Larsen
Замена
M. Nielsen
️️️️
А. Камара
88'
Замена
B. Sambou
️️️️
М. Эго
83'
82'
ГОЛ! 2:1!
O. Lund
Замена
Т. Клюснер
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
73'
71'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
71'
Замена
M. Lund
️️️️
Й. Тверсков
63'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
Э. Сабби
63'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
И. Жебали
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лауэнборг
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
35'
22'
Замена
М. Опондо
️️️️
J. Thomasen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
17
Матиас Греве
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
4-4-3
15
Копплин
15
Марксен
17
Лауридсен
28
Гравес
17
Греве
28
Ремер
24
Кеинде
14
Лауэнборг
45
Камара
30
Карльгрен
45
Эго
4-5-1
53
Кристенсен
6
Тверсков
2
4
3
6
18
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
23
11
Жебали
45
Эго
97
97
45
Эго
45
Камара
0
0
45
Камара
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
20
Клюснер
Хаммершой-Мистрати
6
Тверсков
4
4
6
Тверсков
11
Жебали
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
11
Жебали
18
11
Опондо
11
Опондо
18
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
21
Трандарсон
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
26
26
11
Сабби
Остались в запасе
Рандерс
Оденсе
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Рандерс - Оденсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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