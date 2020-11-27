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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Трабзонспор
Анкарагюджю - Трабзонспор: обзор матча 27 ноября 2020
Анкарагюджю
27.11.2020, пятница, 19:30
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
45+1'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Трабзонспор
90'
+3
Желтая карточка
Джанини
90'
Вторая желтая
Ж. Перейра
89'
Замена
Флавио
️️️️
А. Омюр
84'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
К. Экубан
82'
Желтая карточка
У. Чакир
Замена
Л. Аджич
️️️️
О. Джинар
74'
Замена
С. Четин
️️️️
И. Воца
74'
73'
Замена
Джанини
️️️️
Б. Афобе
71'
Желтая карточка
Ж. Перейра
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
С. Лобжанидзе
69'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
А. Потук
69'
Замена
Д. Болинжи
️️️️
Т. Бервен
59'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Желтая карточка
С. Кициу
21'
Желтая карточка
З. Шарлия
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
38
Ahmet Canbaz
ЦП
21
Джанини
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
4-5-1
30
Фридрих
70
Кициу
8
Пинту
31
Шарлия
22
4
Потук
42
Воца
10
Джинар
12
Лобжанидзе
6
Канкая
19
Бервен
4-4-2
1
Чакир
23
Марлон
32
Ие
27
Перейра
14
Уго
33
Омюр
81
Экубан
8
Бэйкер
6
Пармак
9
Нвакаеме
23
Афобе
4
Потук
77
Гюрал
77
Гюрал
4
Потук
10
Джинар
9
Аджич
9
Аджич
10
Джинар
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
12
Лобжанидзе
42
Воца
18
Четин
18
Четин
42
Воца
19
Бервен
19
Болинжи
19
Болинжи
19
Бервен
23
Афобе
21
Джанини
21
Джанини
23
Афобе
33
Омюр
8
Флавио
8
Флавио
33
Омюр
81
Экубан
7
7
81
Экубан
Остались в запасе
Анкарагюджю
Трабзонспор
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Анкарагюджю - Трабзонспор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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