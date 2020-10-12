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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Брагантино
Атлетико Гойяненсе - Брагантино: обзор матча 12 октября 2020
Атлетико Гойяненсе
12.10.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
28'
J.
90'
Матеузиньо
20'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Брагантино
90'
+1
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Р. Риллер
ГОЛ! 2:1!
Матеузиньо
90'
Замена
A.
️️️️
D.
83'
Замена
Матеузиньо
️️️️
J.
83'
79'
Замена
L. Phelipe
️️️️
W.
Замена
E. Felipe
️️️️
G. Ferrareis
73'
Желтая карточка
Эдсон
69'
Замена
M. Vargas
️️️️
Чико
65'
Замена
H.
️️️️
З. Роберто
65'
63'
Желтая карточка
Л. Ортис
46'
Замена
Веверсон
️️️️
E.
46'
Замена
W.
️️️️
L.
46'
Замена
W.
️️️️
U. Correia
ГОЛ! 1:1!
J.
Пас отдал
Николас
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
Клаудиньо
Пас отдал
Итало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
16
Эдсон
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
23
Dudu
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
6
Edimar
ЦФ
15
Итало
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
31
Raul
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
21
Wellington Rato
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
53
Морато
ПВ
17
Weverton
ЦФ
27
Wesley
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
3-2-1-1-4
30
Николас
4
Виктор
33
Эдер
16
Эдсон
17
Фрейтас
18
10
Чико
23
1
99
Зе Роберто
2
1-1-1-5
3
Ортис
28
Риллер
33
Клаудиньо
8
4
1
31
20
10
Чико
96
96
10
Чико
2
97
97
2
99
Зе Роберто
9
9
99
Зе Роберто
23
0
0
23
18
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
18
6
26
Веверсон
26
Веверсон
6
8
17
17
8
0
27
27
0
28
Риллер
9
Уртадо
9
Уртадо
28
Риллер
70
70
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Брагантино
21
Wellington Rato
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
1
Клейтон
ВР
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
53
Морато
ПВ
28
Томас Куэльо
ЛВ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
21
Wellington Rato
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Клейтон
ВР
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
53
Морато
ПВ
28
Томас Куэльо
ЛВ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Брагантино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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