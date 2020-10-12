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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Торонто
Цинциннати - Торонто: обзор матча 12 октября 2020
Цинциннати
12.10.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Торонто
29'
P. Mullins
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Торонто
89'
Замена
L. Ciman
️️️️
А. Посуэло
Замена
S. Richey
️️️️
П. Тытонь
81'
72'
Желтая карточка
L. Ciman
70'
Замена
T. Gallacher
️️️️
Р. Ларея
Желтая карточка
Н. Хагглунд
67'
Желтая карточка
Э. Гутман
66'
Замена
А. Крус
️️️️
А. Барреаль
64'
60'
Замена
N. DeLeon
️️️️
Д. Нельсон
59'
Замена
A. Akinola
️️️️
P. Mullins
46'
Замена
П. Пьятти
️️️️
М. Дельгадо
Замена
K. Mokotjo
️️️️
Ф. Амайя
46'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Б. Васкес
46'
Замена
Э. Гутман
️️️️
M. Deplagne
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
P. Mullins
Пас отдал
Р. Ларея
21'
Желтая карточка
Д. Осорио
9'
Желтая карточка
O. Gonzalez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
0
M. van der Werff
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Цинциннати
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
Торонто
26
Laurent Ciman
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Erickson Gallardo
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3-1-1-5
22
Тытонь
17
4
Хагглунд
12
25
Амайя
22
Барреаль
4
36
7
9
Васкес
0
3-4-1-2
31
Вестберг
15
Савалета
34
21
Ауро
8
Дельгадо
21
Осорио
6
Фрейзер
22
Ларея
26
Нельсон
13
8
Посуэло
22
Тытонь
18
18
22
Тытонь
22
Барреаль
8
Крус
8
Крус
22
Барреаль
17
15
Гутман
15
Гутман
17
25
Амайя
12
12
25
Амайя
9
Васкес
6
Де Йонг
6
Де Йонг
9
Васкес
22
Ларея
3
3
22
Ларея
26
Нельсон
18
18
26
Нельсон
8
Дельгадо
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Дельгадо
8
Посуэло
26
26
8
Посуэло
13
9
9
13
Остались в запасе
Цинциннати
Торонто
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
27
Калеб Станко
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
27
Калеб Станко
ЦП
Остались в запасе
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Цинциннати - Торонто
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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