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МЛС 2026
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед: обзор матча 12 октября 2020
Чикаго Файр
12.10.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
3'
С. Джей Сапонг
45+1'
Б. Секулич
56'
J. Bornstein (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
B. Shuttleworth
90'
+1
Желтая карточка
А. Медран
90'
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
89'
84'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Ю. Грессель
80'
Замена
К. Паредес
️️️️
C. Odoi-Atsem
Замена
E. Collier
️️️️
Ф. Герберс
75'
Замена
A. Reynolds
️️️️
W. Omsberg
75'
Замена
И. Алиседа
️️️️
П. Франковски
63'
Желтая карточка
M. Azira
59'
59'
Замена
Э. Флорес
️️️️
Э. Сорга
59'
Замена
О. Камара
️️️️
G. Rivas
56'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
J. Bornstein
ГОЛ! 2:0!
Б. Секулич
Пас отдал
А. Медран
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
А. Медран
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
16
Michael Azira
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
24
Connor Sparrow
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
19
Эдисон Флорес
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
2-1-4-1-2
1
16
3
2
Секулич
22
Пинеда
10
Медран
21
Герберс
16
19
Франковски
9
Берич
9
Сапонг
3-2-3-2
24
13
5
Мора
6
Канус
2
Пинес
3
24
Грессель
8
Морено
27
30
9
Сорга
16
36
36
16
19
Франковски
31
Алиседа
31
Алиседа
19
Франковски
21
Герберс
28
28
21
Герберс
3
30
Паредес
30
Паредес
3
9
Сорга
19
Флорес
19
Флорес
9
Сорга
24
Грессель
7
Йоу
7
Йоу
24
Грессель
30
9
Камара
9
Камара
30
Остались в запасе
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
44
Габриэль Слонина
ВР
24
Connor Sparrow
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
44
Габриэль Слонина
ВР
24
Connor Sparrow
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
Остались в запасе
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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