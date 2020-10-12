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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Нэшвилл
Канзаc Сити - Нэшвилл: обзор матча 12 октября 2020
Канзаc Сити
12.10.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нэшвилл
54'
G. Fernandes
79'
E. Hurtado
15'
У. Циммерман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Нэшвилл
Замена
L. Martins
️️️️
A. Dia
83'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
G. Fernandes
83'
ГОЛ! 2:1!
E. Hurtado
Пас отдал
A. Dia
79'
77'
Замена
J. Maher
️️️️
Д. Джонс
76'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
T. Anunga
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Д. Бусио
65'
64'
Замена
J. Anibaba
️️️️
У. Циммерман
60'
Замена
Э. Миллер
️️️️
А. Мьюил
55'
Вторая желтая
А. Джонстон
ГОЛ! 1:1!
G. Fernandes
Пас отдал
Д. Расселл
54'
Желтая карточка
И. Санчес
53'
Замена
E. Hurtado
️️️️
K. Shelton
49'
38'
Желтая карточка
Д. Ловиц
15'
ГОЛ! 0:1!
У. Циммерман
Пас отдал
Р. Леаль
12'
Желтая карточка
А. Джонстон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Graham Smith
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
0
A. Winn
ЦФ
2-2-5
29
24
Линдси
14
Пунчец
6
Санчес
6
Кинда
11
11
77
Расселл
6
Бусио
23
Рид
4-4-2
1
2
Джонстон
4
25
Циммерман
2
Ловиц
13
МакКарти
11
Леаль
19
Мьюил
20
Джонс
99
27
13
14
14
13
6
Бусио
15
Эспиноза
15
Эспиноза
6
Бусио
11
20
Шаллой
20
Шаллой
11
11
9
9
11
20
Джонс
5
5
20
Джонс
27
22
22
27
19
Мьюил
15
Миллер
15
Миллер
19
Мьюил
25
Циммерман
3
3
25
Циммерман
Остались в запасе
Канзаc Сити
Нэшвилл
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Graham Smith
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
0
A. Winn
ЦФ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Graham Smith
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
0
A. Winn
ЦФ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Канзаc Сити - Нэшвилл
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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