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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сан-Хосе
Портленд - Сан-Хосе: обзор матча 12 октября 2020
Портленд
12.10.2020, понедельник, 05:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Сан-Хосе
46'
Я. Незгода
52'
Я. Незгода
86'
Ф. Мора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Сан-Хосе
Замена
Р. Самбрано
️️️️
М. Лориа
88'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Мора
Пас отдал
Д. Чара
86'
79'
Желтая карточка
A. RÃos
Замена
Т. Конечны
️️️️
D. Valeri
74'
69'
Желтая карточка
Т. Бисон
65'
Замена
S. Salinas
️️️️
T. Thompson
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
Й. Чара
61'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
61'
ГОЛ! 2:0!
Я. Незгода
52'
ГОЛ! 1:0!
Я. Незгода
Пас отдал
Д. Чара
46'
Желтая карточка
М. Фарфан
29'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
14
Andres Flores
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
4-4-2
12
Кларк
3
Фарфан
28
Туилома
4
13
Жупарич
8
19
Уильямсон
8
Чара
21
Чара
44
Лориа
11
Незгода
4-3-4
24
0
22
4
Бисон
93
Жудсон
14
7
Эспиноса
25
21
8
12
8
17
Конечны
17
Конечны
8
44
Лориа
26
Самбрано
26
Самбрано
44
Лориа
8
Чара
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
8
Чара
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
22
6
6
22
Остались в запасе
Портленд
Сан-Хосе
28
Пабло Бонилья
ПЗ
14
Andres Flores
ЦФ
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
16
Джек Скахан
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
3
Поль Мари
ПЗ
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
7
Cade Cowell
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
28
Пабло Бонилья
ПЗ
14
Andres Flores
ЦФ
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
Остались в запасе
16
Джек Скахан
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
3
Поль Мари
ПЗ
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
7
Cade Cowell
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Портленд - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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