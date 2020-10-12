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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Монреаль
Филадельфия Юнион - Монреаль: обзор матча 12 октября 2020
Филадельфия Юнион
12.10.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Монреаль
39'
Х. Монтейру
48'
С. Сантос
65'
А. Сейдич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Монреаль
Желтая карточка
М. Реал
90'
+3
Замена
A. Wooten
️️️️
Б. Ааронсон
90'
84'
Замена
C. Bayiha
️️️️
Z. Brault Guillard
Желтая карточка
А. Бедойя
76'
71'
Желтая карточка
J. Luis Corrales
Замена
A. Fontana
️️️️
I.
71'
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Сейдич
Пас отдал
Р. Киото
Замена
М. Реал
️️️️
О. Мбайзо
61'
60'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Желтая карточка
О. Мбайзо
58'
56'
Замена
B. Tabla
️️️️
B. Krkić
55'
Желтая карточка
С. Пьетт
51'
Замена
Р. Киото
️️️️
M. Toye
ГОЛ! 2:0!
С. Сантос
Пас отдал
I.
48'
Замена
С. Сантос
️️️️
W. Creavalle
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Монтейру
Пас отдал
I.
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
0
Ilson
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
0
W. Creavalle
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
4
Matej Oravec
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
4-3-1-2
18
Блэйк
27
Вагнер
3
Эллиот
3
МакКензи
15
Мбайзо
11
Бедойя
0
35
Монтейру
11
Ааронсон
93
0
3-5-2
25
Диоп
4
Камачо
4
Бинкс
16
26
2
Ваньяма
14
Сейдич
2
6
Пьетт
13
9
15
Мбайзо
2
Реал
2
Реал
15
Мбайзо
0
17
17
0
0
19
Сантос
19
Сантос
0
11
Ааронсон
14
14
11
Ааронсон
2
27
27
2
9
13
13
9
13
9
Киото
9
Киото
13
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Монреаль
49
Мэтт Фриз
ВР
4
Matej Oravec
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
41
Джеймс Пантемис
ВР
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
4
Matej Oravec
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
20
Michee Ngalina
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Тьерри Анри
Статистика матча Филадельфия Юнион - Монреаль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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