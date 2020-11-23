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Вулверхэмптон - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Саутгемптон: обзор матча 23 ноября 2020
Вулверхэмптон
23.11.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
75'
П. Нету
58'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Саутгемптон
90'
Замена
И. Диалло
️️️️
С. Армстронг
Замена
Витинья
️️️️
Д. Поденсе
85'
79'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Дженепо
ГОЛ! 1:1!
П. Нету
75'
Замена
П. Нету
️️️️
Р. Невеш
70'
58'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Ч. Адамс
Желтая карточка
А. Траоре
45'
+2
Желтая карточка
Р. Невеш
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
30
Боли
3
Килман
21
Айт Нури
27
Семеду
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
9
Хименес
4-3-2-1
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
17
Армстронг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
12
Дженепо
19
Адамс
11
Поденсе
17
Витинья
17
Витинья
11
Поденсе
8
Невеш
7
Нету
7
Нету
8
Невеш
17
Армстронг
27
Диалло
27
Диалло
17
Армстронг
12
Дженепо
7
Лонг
7
Лонг
12
Дженепо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Саутгемптон
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вулверхэмптон - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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