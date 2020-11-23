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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Флуминенсе
Интернасьонал - Флуминенсе: обзор матча 23 ноября 2020
Интернасьонал
23.11.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Флуминенсе
15'
Маурисио
57'
L.
81'
К. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Флуминенсе
82'
Желтая карточка
К. Паулиста
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Маурисио
82'
81'
ГОЛ! 1:2!
К. Паулиста
Пас отдал
М. Пауло
76'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
N.
76'
Замена
К. Паулиста
️️️️
В. Силва
66'
Замена
Л. Энрике
️️️️
L.
Замена
М. Гильерме
️️️️
Нонато
62'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
L.
51'
Замена
Андре
️️️️
Y. Felipe
45'
+2
Желтая карточка
Y. Felipe
42'
Желтая карточка
Д. Барселос
42'
Желтая карточка
D.
Желтая карточка
U.
21'
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
15'
Желтая карточка
Нонато
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
6
Uendel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
11
Веллингтон Силва
ПВ
22
Muriel
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Leandro Fernández
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
36
Guilherme
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
2-2-2-2-2
14
Ломба
31
Куэста
23
Родиней
23
Зе Габриэл
13
Дурадо
88
Эденилсон
16
Нонато
18
Маурисио
11
Видаль
91
Гальярдо
6
3-1-2-5
2
Калегари
4
Кларо
6
Барселос
50
Юри
11
Силва
32
Пауло
22
26
88
11
10
18
Маурисио
10
10
18
Маурисио
16
Нонато
95
Гильерме
95
Гильерме
16
Нонато
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
11
Силва
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Силва
88
7
Андре
7
Андре
88
11
11
Энрике
11
Энрике
11
10
27
Кардосо
27
Кардосо
10
Остались в запасе
Интернасьонал
Флуминенсе
9
Leandro Fernández
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
5
Матеус Хусса
ОП
38
Lucas Mazetti
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
36
Guilherme
ЦФ
10
Гансо
ЦП
20
Дани Болт
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
99
Мигел
АП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
5
Матеус Хусса
ОП
38
Lucas Mazetti
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
36
Guilherme
ЦФ
10
Гансо
ЦП
20
Дани Болт
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
99
Мигел
АП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Интернасьонал - Флуминенсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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