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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сан-Хосе
Канзаc Сити - Сан-Хосе: обзор матча 23 ноября 2020
Канзаc Сити
23.11.2020, понедельник, 00:00
США. МЛС
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Сан-Хосе
4'
Р. Эспиноза
47'
И. Санчес
90+1'
Д. Бусио
22'
C. Fierro
34'
S. Salinas
90+7'
C. Wondolowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Сан-Хосе
115'
Замена
E. Calvillo
️️️️
Жудсон
102'
Замена
T. Thompson
️️️️
М. Лопес
Замена
Г. Кинда
️️️️
Д. Бусио
97'
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
C. Wondolowski
Пас отдал
К. Эспиноса
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
90'
+3
Замена
E. Hurtado
️️️️
G. Fernandes
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Д. Бусио
Пас отдал
K. Shelton
90'
+1
87'
Замена
A. RÃos
️️️️
C. Fierro
87'
Замена
C. Cowell
️️️️
S. Salinas
Желтая карточка
Д. Расселл
86'
85'
Желтая карточка
К. Эспиноса
Желтая карточка
Р. Эспиноза
79'
Желтая карточка
A. Dia
78'
56'
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ! 2:2!
И. Санчес
Пас отдал
Д. Бусио
47'
Желтая карточка
У. Рид
39'
34'
ГОЛ! 1:2!
S. Salinas
Пас отдал
К. Эспиноса
28'
Желтая карточка
N. Lima
22'
ГОЛ! 1:1!
C. Fierro
ГОЛ! 1:0!
Р. Эспиноза
Пас отдал
Д. Расселл
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
26
Eric Calvillo
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
2-2-5
29
24
Линдси
14
Пунчец
6
Санчес
15
Эспиноза
23
Рид
77
Расселл
11
6
Бусио
11
4-4-3
0
26
Юнгвирт
24
15
Лопес
6
14
93
Жудсон
7
Эспиноса
8
21
12
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
6
Бусио
6
Кинда
6
Кинда
6
Бусио
11
9
9
11
93
Жудсон
26
26
93
Жудсон
15
Лопес
22
22
15
Лопес
6
7
7
6
21
25
25
21
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сан-Хосе
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
16
Graham Smith
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
9
Siad Haji
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
3
Поль Мари
ПЗ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
16
Graham Smith
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Остались в запасе
9
Siad Haji
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
3
Поль Мари
ПЗ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Канзаc Сити - Сан-Хосе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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