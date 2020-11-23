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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Рандерс
Копенгаген - Рандерс: обзор матча 23 ноября 2020
Копенгаген
23.11.2020, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Рандерс
54'
М. Кауфманн
40'
М. Эго
70'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Рандерс
90'
Желтая карточка
М. Каллесе
86'
Замена
M. Nielsen
️️️️
А. Камара
Замена
Р. Мудражия
️️️️
М. Кауфманн
86'
77'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
77'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
М. Греве
77'
Замена
B. Sambou
️️️️
М. Эго
75'
Желтая карточка
В. Хаммершой-Мистрати
71'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
Ф. Лауэнборг
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Камара
Пас отдал
Б. Копплин
Замена
М. Дарами
️️️️
П. Бенгтссон
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Кауфманн
Пас отдал
К. Вильчек
54'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Эго
Желтая карточка
М. Кауфманн
39'
Желтая карточка
В. Нельссон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
3-2-4
1
Юнссон
25
Занка
25
Нельссон
2
Анкерсен
19
Бенгтссон
20
Бойлесен
19
Винд
10
Вильчек
29
Кауфманн
8
Фалк-Йенсен
3-5-3
8
Пизингер
15
Марксен
15
Копплин
7
Каллесе
28
Ремер
17
Греве
24
Кеинде
14
Лауэнборг
45
Камара
45
Эго
30
Карльгрен
19
Бенгтссон
9
Дарами
9
Дарами
19
Бенгтссон
29
Кауфманн
20
Мудражия
20
Мудражия
29
Кауфманн
45
Эго
97
97
45
Эго
45
Камара
0
0
45
Камара
17
Греве
17
Лауридсен
17
Лауридсен
17
Греве
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Остались в запасе
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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