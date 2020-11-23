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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 23 ноября 2020
Атлетик
23.11.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
9'
В. Руис (АГ)
33'
А. Капа
59'
И. Муньяин
68'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
88'
Замена
И. Леке
️️️️
А. Вильялибре
88'
84'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Родри
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
77'
71'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Беренгер
71'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
70'
ГОЛ! 4:0!
А. Беренгер
Пас отдал
Ю. Бершиче
68'
62'
Замена
Л. Морон
️️️️
В. Карвалью
62'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
А. Санабрия
62'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
К. Тельо
ГОЛ! 3:0!
И. Муньяин
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Капа
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Руис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
6
Весга
12
Венцедор
10
Муньяин
7
Беренгер
12
Вильялибре
9
Уильямс
4-1-1-3-1
1
Браво
22
Эмерсон
26
Сидней
4
Руис
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
10
Родри
37
Тельо
19
Санабрия
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
7
Морсильо
7
Морсильо
7
Беренгер
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
12
Вильялибре
15
Леке
15
Леке
12
Вильялибре
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
10
Родри
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Родри
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
19
Санабрия
18
Гуардадо
18
Гуардадо
19
Санабрия
37
Тельо
7
Иглесиас
7
Иглесиас
37
Тельо
10
Карвалью
80
Морон
80
Морон
10
Карвалью
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
24
Поль Акуоку
ЦП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
1
Жоэль
ВР
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
Остались в запасе
24
Поль Акуоку
ЦП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
1
Жоэль
ВР
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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