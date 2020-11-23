Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Гремио
Коринтианс - Гремио: обзор матча 23 ноября 2020
Коринтианс
23.11.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Гремио
Замена
Г. Камачо
️️️️
Габриэль
86'
Замена
Л. Натель
️️️️
Луан
86'
83'
Замена
I.
️️️️
J. Pyerre
83'
Замена
V. Ferraz
️️️️
Матеузиньо
74'
Замена
Д. Чурин
️️️️
Л. Орехуэла
Замена
Хавьер
️️️️
В. Кантильо
71'
Замена
Л. Питон
️️️️
Д. Кафу
71'
Вторая желтая
Р. Отеро
66'
46'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
Дарлан
46'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Б. Кортес
Желтая карточка
Р. Отеро
42'
Красная карточка
Марллон
30'
17'
Желтая карточка
Дарлан
Желтая карточка
В. Кантильо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Гремио
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
7
Diego Souza
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
40
Guilherme
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
4-3-1-2
1
Кассио
6
Сантос
13
Марллон
23
Фагнер
4
Жил
30
Кантильо
11
Отеро
6
Габриэль
7
Луан
7
7
Кафу
4-1-2-1-3
97
3
28
Орехуэла
33
Кортес
37
Дарлан
19
Фернандо
2
Матеузиньо
11
Пепе
21
1
7
7
Кафу
6
Питон
6
Питон
7
Кафу
6
Габриэль
29
Камачо
29
Камачо
6
Габриэль
7
Луан
19
Натель
19
Натель
7
Луан
30
Кантильо
39
Хавьер
39
Хавьер
30
Кантильо
Оливейра
4
Мендес
4
Мендес
Оливейра
2
Матеузиньо
4
4
2
Матеузиньо
33
Кортес
16
Барбоза
16
Барбоза
33
Кортес
28
Орехуэла
9
Чурин
9
Чурин
28
Орехуэла
37
Дарлан
19
Пиньярес
19
Пиньярес
37
Дарлан
21
46
46
21
Остались в запасе
Коринтианс
Гремио
40
Guilherme
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Эвералдо
ЛВ
22
Вальтер
ВР
13
Эдерсон
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
77
Lucas Araujo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
40
Guilherme
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Эвералдо
ЛВ
22
Вальтер
ВР
13
Эдерсон
ЦП
Остались в запасе
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
77
Lucas Araujo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Коринтианс - Гремио
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Гремио
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+