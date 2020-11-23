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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Колорадо
Миннесота Юнайтед - Колорадо: обзор матча 23 ноября 2020
Миннесота Юнайтед
23.11.2020, понедельник, 03:30
США. МЛС
3 : 0
Завершен
Колорадо
22'
K. Molino
54'
Р. Лод
80'
K. Molino
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миннесота Юнайтед - Колорадо
Замена
J. Hayes
️️️️
Э. Рейносо
83'
81'
Замена
Б. Галван
️️️️
К. Акоста
81'
Замена
Н. Мескида
️️️️
А. Синъясики
ГОЛ! 3:0!
K. Molino
Пас отдал
Я. Грегуш
80'
Замена
О. Алонсо
️️️️
M. Hairston
80'
72'
Замена
С. Винс
️️️️
Ю. Намли
Замена
К. Камара
️️️️
E. Finlay
68'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лод
Пас отдал
Э. Рейносо
54'
Желтая карточка
М. Боксолл
52'
51'
Желтая карточка
Л. Абубакар
46'
Замена
N. Benezet
️️️️
J. Lewis
44'
Желтая карточка
Ю. Намли
ГОЛ! 1:0!
K. Molino
Пас отдал
Э. Рейносо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
19
Jack Price
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
2
Noah Billingsley
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
23
Сэм Винс
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
3-5-2
97
Сент-Клер
15
Боксолл
77
Гаспер
18
Дибасси
21
Грегуш
14
13
17
Лод
31
Дотсон
13
10
Рейносо
3-5-2
23
Ярброу
27
Уилсон
5
Абубакар
2
3
Акоста
7
Намли
19
17
Бассетт
11
Синъясики
14
11
Рубио
10
Рейносо
15
15
10
Рейносо
14
6
Алонсо
6
Алонсо
14
13
85
Камара
85
Камара
13
3
Акоста
16
Галван
16
Галван
3
Акоста
14
99
99
14
7
Намли
23
Винс
23
Винс
7
Намли
11
Синъясики
20
Мескида
20
Мескида
11
Синъясики
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Колорадо
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
2
Noah Billingsley
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
32
Collen Warner
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
2
Noah Billingsley
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
Остались в запасе
32
Collen Warner
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Колорадо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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