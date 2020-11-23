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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ОФИ
Волос - ОФИ: обзор матча 23 ноября 2020
Волос
23.11.2020, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 9 тур
1 : 4
Завершен
ОФИ
84'
S. Dimopoulos
39'
Д. Де Гузман
79'
A. Sardinero
90+2'
Ф. Старжеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - ОФИ
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Ф. Старжеон
Желтая карточка
А. Варда
86'
85'
Желтая карточка
М. Мельядо
ГОЛ! 1:2!
S. Dimopoulos
84'
Замена
T.
️️️️
Х. Хосе Переа
82'
79'
ГОЛ! 0:2!
A. Sardinero
47'
Желтая карточка
O. Lymperakis
46'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Гузман
Замена
S. Dimopoulos
️️️️
Н. Мартинес
33'
Красная карточка
С. Санчес
30'
6'
Желтая карточка
N. Korovesis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
55
Борис Клейман
ВР
2
Tekio
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
77
T. Kritikos
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
0
Apostolos Giannou
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
2-2-5
1
Гаравелис
31
Санчес
26
Феррари
14
Баррьентос
10
Мартинес
9
Дувикас
9
Переа
0
7
Варда
5
3-3-3
32
15
Диамантис
18
Яннулис
34
29
Мельядо
18
Де Гузман
70
Старжеон
28
22
2
10
Мартинес
0
0
10
Мартинес
9
Переа
2
2
9
Переа
34
13
13
34
Остались в запасе
Волос
ОФИ
77
T. Kritikos
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
0
E. Jendrisek
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
0
Apostolos Giannou
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
77
T. Kritikos
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
0
E. Jendrisek
ЦФ
Остались в запасе
0
Apostolos Giannou
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Волос - ОФИ
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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