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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Реал
Шахтер - Реал: обзор матча 01 декабря 2020
Шахтер
01.12.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Реал
57'
Дентиньо
82'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Реал
Замена
А. Патрик
️️️️
В. Коваленко
85'
Замена
Фернандо
️️️️
Дентиньо
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Соломон
82'
77'
Замена
Винисиус
️️️️
Родриго
77'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
77'
Замена
Иско
️️️️
М. Эдегор
Замена
М. Соломон
️️️️
Тайсон
74'
Замена
Майкон
️️️️
Марлос
73'
ГОЛ! 1:0!
Дентиньо
57'
Замена
Дентиньо
️️️️
А. Мораес
25'
14'
Желтая карточка
Р. Варан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
8
Георгий Судаков
АП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-3-2
12
Трубин
5
Бондарь
44
Витао
22
Матвиенко
2
Додо
27
Степаненко
11
Тете
21
Коваленко
10
Марлос
18
Мораес
11
Тайсон
3-2-3-2
1
Куртуа
6
Начо
19
Варан
23
Менди
8
Кроос
20
Модрич
17
Васкес
8
Эдегор
11
Родриго
9
Бензема
10
Асенсио
21
Коваленко
10
Патрик
10
Патрик
21
Коваленко
11
Тайсон
10
Соломон
10
Соломон
11
Тайсон
18
Мораес
31
Дентиньо
31
Дентиньо
18
Мораес
Дентиньо
11
Фернандо
11
Фернандо
Дентиньо
10
Марлос
8
Майкон
8
Майкон
10
Марлос
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
8
Эдегор
22
Иско
22
Иско
8
Эдегор
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
Остались в запасе
Шахтер
Реал
50
Сергей Болбат
ПЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
8
Георгий Судаков
АП
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
8
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
23
Виктор Чуст
ЦЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
8
Георгий Судаков
АП
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
8
Маркос Антонио
ЦП
Остались в запасе
23
Виктор Чуст
ЦЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Шахтер - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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