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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Манчестер Сити
Порту - Манчестер Сити: обзор матча 01 декабря 2020
Порту
01.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Манчестер Сити
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
87'
Замена
Нану
️️️️
В. Манафа
72'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Марега
72'
71'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
М. Марега
68'
Замена
Л. Диас
️️️️
Х. Корона
62'
51'
Желтая карточка
Родри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
99
Диогу Кошта
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-3-1-3
1
Маркесин
99
Мбемба
5
Сарр
2
Лейте
12
Сануси
8
Урибе
13
Манафа
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
24
Гарсия
47
Зинченко
16
Родри
5
Фернандиньо
14
Торрес
20
Силва
19
Стерлинг
47
Фоден
17
Корона
14
Диас
14
Диас
17
Корона
13
Манафа
14
Нану
14
Нану
13
Манафа
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
91
Марега
9
Эванилсон
9
Эванилсон
91
Марега
14
Торрес
9
Жезус
9
Жезус
14
Торрес
Остались в запасе
Порту
Манчестер Сити
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Клаудио Рамос
ВР
99
Диогу Кошта
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
20
Томми Дойл
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Клаудио Рамос
ВР
99
Диогу Кошта
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Порту - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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