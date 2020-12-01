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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Интер
Боруссия М - Интер: обзор матча 01 декабря 2020
Боруссия М
01.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
2 : 3
Завершен
Интер
45+1'
А. Плеа
76'
А. Плеа
17'
М. Дармиан
64'
Р. Лукаку
73'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Интер
Желтая карточка
А. Плеа
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Бастони
90'
+1
Желтая карточка
Р. Гальярдини
89'
Желтая карточка
Р. Лукаку
87'
Замена
И. Перишич
️️️️
Э. Янг
80'
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Х. Вольф
️️️️
О. Вендт
78'
ГОЛ! 2:3!
А. Плеа
Пас отдал
М. Тюрам
76'
Желтая карточка
С. Ляйнер
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Хакими
71'
Желтая карточка
Н. Барелла
71'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Л. Штиндль
70'
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Брозович
60'
Замена
А. Хакими
️️️️
М. Дармиан
58'
Желтая карточка
С. де Врей
Замена
Д. Закария
️️️️
Т. Янчке
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
В. Лазаро
45'
+1
20'
Желтая карточка
Л. Мартинес
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Дармиан
Пас отдал
Р. Гальярдини
Желтая карточка
Л. Штиндль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Интер
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
24
Янчке
28
Гинтер
17
Вендт
23
Крамер
19
Лазаро
10
Нойхаус
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
15
Янг
23
Барелла
21
Гальярдини
9
Лукаку
10
Мартинес
24
Янчке
6
Закария
6
Закария
24
Янчке
17
Вендт
17
Вольф
17
Вольф
17
Вендт
13
Штиндль
7
Эмболо
7
Эмболо
13
Штиндль
15
Янг
5
Перишич
5
Перишич
15
Янг
36
Дармиан
2
Хакими
2
Хакими
36
Дармиан
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Боруссия М
Интер
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Боруссия М - Интер
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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