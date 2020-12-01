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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Гойас
Гремио - Гойас: обзор матча 01 декабря 2020
Гремио
01.12.2020, вторник, 00:01
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гойас
19'
J. Pyerre
67'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Гойас
Желтая карточка
Л. Силва
87'
82'
Замена
Э. Лордело
️️️️
M. Ferreira
81'
Желтая карточка
M. Ferreira
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Л. Фернандо
78'
Замена
Л. Орехуэла
️️️️
V. Ferraz
75'
Замена
Л. Силва
️️️️
M.
75'
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
74'
69'
Желтая карточка
Д. Дуарт
ГОЛ! 2:0!
M.
Пас отдал
Л. Фернандо
67'
67'
Замена
️️️️
Шейлон
Замена
Пепе
️️️️
Феррейра
63'
46'
Замена
G. Rodrigues
️️️️
D. Villalva
46'
Замена
R. Moura
️️️️
F.
ГОЛ! 1:0!
J. Pyerre
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
19
Луис Фернандо
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
23
Tadeu
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
5
Breno
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
46
Isaque
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Гойас
4
Херон
ЛЗ
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
3-2-1-5
16
Барбоза
97
3
19
Фернандо
2
Матеузиньо
11
Феррейра
8
1
7
21
4
2-1-1-5
33
Дуарт
12
Жефферсон
5
7
Шейлон
27
20
80
11
5
7
9
Чурин
9
Чурин
7
19
Фернандо
22
22
19
Фернандо
8
16
Силва
16
Силва
8
11
Феррейра
11
Пепе
11
Пепе
11
Феррейра
4
28
Орехуэла
28
Орехуэла
4
4
Херон
4
Херон
11
60
60
11
80
55
Лордело
55
Лордело
80
20
9
9
20
Остались в запасе
Гремио
Гойас
46
Isaque
ЦФ
37
Дарлан
ОП
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
46
Isaque
ЦФ
37
Дарлан
ОП
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Гремио - Гойас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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