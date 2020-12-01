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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ковентри
Дерби Каунти - Ковентри: обзор матча 01 декабря 2020
Дерби Каунти
01.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
83'
К. Казим-Ричардс
90+1'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ковентри
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Хамер
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Н. Бирн
90'
89'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
К. О'Харе
Желтая карточка
М. Кларк
87'
85'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
С. МакКаллум
ГОЛ! 1:0!
К. Казим-Ричардс
Пас отдал
Н. Бирн
83'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Т. Лоуренс
80'
Замена
J. Stretton
️️️️
Д. Холмс
80'
77'
Замена
W. Jobello
️️️️
Д. Шипли
77'
Замена
M. Biamou
️️️️
Т. Уокер
73'
Желтая карточка
К. О'Харе
Желтая карточка
К. Белик
68'
Желтая карточка
Д. Холмс
63'
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Wesley Jobello
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Маршалл
3
Бьюкэнан
20
5
Кларк
14
Бирн
5
Белик
18
Берд
12
Найт
14
Холмс
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
4-1-2-2-1
13
Уилсон
25
Дабо
5
Хайам
5
МакФадзин
3
МакКаллум
38
Хамер
4
Келли
3
Гилс
17
О'Харе
26
Шипли
10
Уокер
14
Холмс
14
14
14
Холмс
10
Лоуренс
72
Йозвяк
72
Йозвяк
10
Лоуренс
14
Бирн
33
Дэйвис
33
Дэйвис
14
Бирн
3
МакКаллум
5
Эстигард
5
Эстигард
3
МакКаллум
10
Уокер
36
36
10
Уокер
26
Шипли
10
10
26
Шипли
17
О'Харе
20
Бакайоко
20
Бакайоко
17
О'Харе
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ковентри
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
24
Джейми Аллен
ЦП
18
Бен Шиф
ОП
41
Уилл Бапага
ПВ
1
Lee Camp
ВР
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
24
Джейми Аллен
ЦП
18
Бен Шиф
ОП
41
Уилл Бапага
ПВ
1
Lee Camp
ВР
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Дерби Каунти - Ковентри
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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