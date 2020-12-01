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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Кардифф - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 декабря 2020
Кардифф
01.12.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
35'
К. Мур
68'
К. Мур
85'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Х. Уилсон
90'
Замена
Г. Уит
️️️️
О. Ожо
89'
87'
Желтая карточка
И. Мбенза
ГОЛ! 3:0!
Р. Глатцель
Пас отдал
О. Ожо
85'
80'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Д. Духани
Замена
М. Пак
️️️️
Д. Роллс
80'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Мур
79'
72'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
C. Schindler
72'
Замена
Д. Браун
️️️️
Г. Тоффоло
ГОЛ! 2:0!
К. Мур
Пас отдал
Д. Хойлетт
68'
66'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Хогг
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Харрис
62'
46'
Замена
И. Мбенза
️️️️
M. Daly
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
О. Ожо
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Matty Daly
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
12
Беннетт
23
Моррисон
35
Нельсон
10
Бакуна
6
Волкс
32
Роллс
9
Ожо
9
Харрис
10
Уилсон
19
Мур
4-1-3-2
29
Хамер
26
23
Сарр
21
Духани
15
Тоффоло
6
Эйтинг
10
6
Хогг
27
О'Брайен
25
Уорд
37
Корома
9
Харрис
30
Хойлетт
30
Хойлетт
9
Харрис
32
Роллс
7
Пак
7
Пак
32
Роллс
9
Ожо
11
Уит
11
Уит
9
Ожо
10
Уилсон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Уилсон
19
Мур
19
Глатцель
19
Глатцель
19
Мур
26
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
26
15
Тоффоло
21
Браун
21
Браун
15
Тоффоло
21
Духани
27
Дьякаби
27
Дьякаби
21
Духани
10
7
Мбенза
7
Мбенза
10
6
Хогг
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
6
Хогг
Остались в запасе
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
94
Браима Диарра
ЦП
1
Райан Шофилд
ВР
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
Остались в запасе
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
94
Браима Диарра
ЦП
1
Райан Шофилд
ВР
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Кардифф - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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