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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити: обзор матча 01 декабря 2020
Куинз Парк Рейнджерс
01.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
12'
Р. Дикки
40'
Н. Уэллс
50'
А. Надь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
88'
Замена
T. Moore
️️️️
Н. Уэллс
Замена
Ч. Келман
️️️️
К. Уиллок
83'
83'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
А. Семеньо
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
Л. Уоллас
74'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
68'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Болл
68'
57'
Желтая карточка
Н. Уэллс
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Надь
Пас отдал
Н. Уэллс
46'
Замена
T. Rowe
️️️️
Д. Дасилва
40'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
Желтая карточка
Р. Дикки
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Дикки
Пас отдал
К. Уиллок
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-2-4-1
88
Дьенг
16
Дикки
3
Уоллас
5
Барбе
29
Какай
26
Осайи-Самуэль
4
Болл
10
Хаир
11
16
Уиллок
13
Дайкс
4-3-3
25
Бентли
26
Калас
5
Мариаппа
26
Винер
12
Дасилва
11
6
Надь
47
О'Доуда
21
Уэллс
42
Семеньо
18
Мартин
16
Уиллок
23
Келман
23
Келман
16
Уиллок
3
Уоллас
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
3
Уоллас
4
Болл
37
Адома
37
Адома
4
Болл
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
42
Семеньо
19
Бакинсон
19
Бакинсон
42
Семеньо
21
Уэллс
4
4
21
Уэллс
12
Дасилва
10
10
12
Дасилва
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
32
Джек Хант
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
32
Джек Хант
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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