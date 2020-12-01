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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Брентфорд
Ротерхэм - Брентфорд: обзор матча 01 декабря 2020
Ротерхэм
01.12.2020, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
57'
М. Форсс
82'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Брентфорд
87'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Форсс
Вторая желтая
М. Миллер
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Тони
Замена
К. Вассел
️️️️
Д. Линдси
80'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
80'
78'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Да Силва
74'
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
Желтая карточка
A. MacDonald
73'
Желтая карточка
М. Миллер
72'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
M. Olosunde
71'
Замена
М. Миллер
️️️️
J. Mattock
71'
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Форсс
Пас отдал
А. Тони
Желтая карточка
Р. Вуд
48'
Желтая карточка
М. Крукс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
6
Фредрик Хаммар
ОП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
3-3-4
31
Блэкмэн
6
Вуд
45
Хардинг
2
25
Крукс
29
Линдси
26
Уайлс
4
14
Смит
45
Ладапо
3
3-1-2-2-2
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
19
Мбемо
24
Фосу
17
Тони
88
Форсс
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
29
Линдси
9
Вассел
9
Вассел
29
Линдси
3
19
Миллер
19
Миллер
3
4
8
Джозефзун
8
Джозефзун
4
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
88
Форсс
7
Годдос
7
Годдос
88
Форсс
10
Да Силва
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Да Силва
Остались в запасе
Ротерхэм
Брентфорд
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
6
Фредрик Хаммар
ОП
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Остались в запасе
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
6
Фредрик Хаммар
ОП
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ротерхэм - Брентфорд
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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